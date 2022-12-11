В России проведено 321,9 миллиона лабораторных исследований на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 321,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом только за минувшие сутки россияне провели 154 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 287 человек. Что касается заболеваемости, то по данным на 11 декабря, выявлено 7 096 новых случаев COVID-19. В то же время госпитализировано 763 человека, что на 48,3% меньше по сравнению с 10 декабря.

Выздоровели за это же время 5 718 человек, что на 11,3% меньше по сравнению с 10 декабря. Также подтверждён 51 летальный исход.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с наступлением зимы начинают активнее циркулировать различные вирусы. Из-за этого и жители могут подцепить то банальную простуду, то грипп разных штаммов, то, в соответствии с «трендами», коронавирус. Рассказываем, как защитить себя от заболевания и минимизировать риски.