В Петербурге выявлено еще 907 случаев заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 10 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 907 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 109 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 602 жителя. Умерли от заболевания 15 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 808 020 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России проведено 321,9 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.