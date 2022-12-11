Правительство РФ выделило 362,5 миллиона на поддержку многодетных семей

Правительство РФ выделило еще 362, 5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей. Речь идет о малообеспеченных семьях, в которых родился третий или последующий ребёнок. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, дополнительные средства потребовались в связи с тем, что в регионах уточнили количество получателей выплаты. Средства выделены из резервного фонда РФ.

Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о продлении на 2023 год специальных выплат медицинским работникам, которые выявляют онкологию.

Поясняется, что за каждый случай подтвержденного диагноза медучреждения получают финансирование из федеральной казны. В дальнейшем уже сама медицинская организация доплачивает за это сотрудникам. Необходимое распоряжение о продлении действия этих спецвыплат уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.