Правительство РФ продлит спецвыплаты медработникам за выявление онкологии

Правительство РФ приняло решение о продлении на 2023 год специальных выплат медицинским работникам, которые выявляют онкологию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше», — говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что за каждый случай подтвержденного диагноза медучреждения получают финансирование из федеральной казны. В дальнейшем уже сама медицинская организация доплачивает за это сотрудникам.

Необходимое распоряжение о продлении действия этих спецвыплат уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорят в ведомстве.

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