С начала декабря ГАТИ выявила только 55 нарушений уборки снега на дорогах Петербурга

С начала декабря специалисты ГАТИ провели проверку 1661 объекта по факту уборки снега в городе. В частности, было проверено 975 территорий, 152 кровлей нежилых зданий, 385 зон производства работ и 149 объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, из 975 территорий нарушения были выявлены на 82 объектах. Например, были не очищены пешеходные зоны, проезды и детские площадки от снега, а также было замечено складирование снежных масс на газонах.

Кроме этого, было выявлено 14 нарушений, связанных с очисткой кровель от снега. Еще было замечено 62 случая ненадлежащей уборки от снега и наледи пешеходных мостков, отсутствия обработки противогололедными материалами. Также выявлено 55 нарушений в зимнем содержании объектов улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга снова не смогли справиться с климатической ситуацией: коммунальные службы оказались не готовы к снегопаду в первые дни декабря. Смольный не смог обеспечить достаточное количество кадров.

Несмотря на сокращение дефицита специальной техники, на что указывает информация с сайта госзакупок, персонала по-прежнему не хватает. По информации, поступающей от жителей Санкт-Петербурга, рекрутировать дворников и операторов снегоуборочных машин в администрации пытаются посредством социальной рекламы. Баннеры размещают на станциях метрополитена.