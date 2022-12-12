Домофонная реновация в Петербурге открывает новые горизонты сталкинга

В Санкт-Петербурге продолжается замена домофонов. Новые устройства должны быть способны сообщать о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также выполнять другие функции. Тем не менее, обновленные домофоны упростят слежку за передвижениями граждан.

«В мобильном приложении пользователь может найти ближайшую видеокамеру к месту события и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива, передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения и многое другое», – цитирует Мойка78 обращение, опубликованное на сайте Смольного.

Также отмечается, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин еще в сентябре текущего года рассказывал о том, что домофонная сеть позволит отслеживать перемещения людей.

К концу 2022 года во дворах Северной столицы появится 27 тысяч «умных» домофонов. Все они будут подключены к системе «Безопасный город», призванной бороться с преступностью. С другой стороны, подсматривание таким образом выходит на новый уровень: узнать всю подноготную человека не составит большого труда.

Например, любому зарегистрованному на «Госуслугах» будет доступен обзор с камер с помощью приложения «Безопасный город Санкт-Петербург», что развяжет руки злоумышленникам.