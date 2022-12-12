Пожилым россиянам порекомендовали воздержаться от жидкости во время простуды

Простуженному человеку следует выпивать от двух литров жидкости и больше – она помогает очиститься от токсинов. Также обильное питье способствует увлажнению слизистой, а также улучшает фильтрацию почек. Тем не менее, пожилым пациентам не стоит пить слишком много.

«Пожилым пациентам не рекомендуется большое количество жидкости, потому что любое количество жидкости увеличивает объем циркулирующей крови. Это вызывает дополнительную нагрузку на сердце. То есть, людям с гипертонической болезнью лучше ограничивать», – рассказала терапевт и гастроэнтеролог Анна Шабанова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Отмечается, что в случае болезни лучше пить морсы, приготовленные собственноручно и с минимальным добавлением сахара. От соков врач порекомендовала воздерживаться.