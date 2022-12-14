Ни пройти, ни проехать: петербуржцев вновь ждут дорожные ограничения

В Петербурге до 24 февраля 2023 года введут дорожные ограничения. В этот раз изменения коснутся Красногвардейского района. Об этом сообщает местная ГАТИ.

В этот раз проехать жители Петербурга не смогут по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта. Причина — реконструкция газопровода высокого давления. В ГАТИ напомнили, что подрядчик, который займется работами, обязан на этот период обеспечить безопасный проход для пешеходов.

Также жителям рекомендуется заранее планировать свои поездки с учетом этих ограничений. Также стоит следить за информационными щитами со схемами и указателями возможных направлений объезда. Кроме этого, в ведомстве напомнили о необходимости не препятствовать работе коммунальных служб, которые убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части.

Отметим, что Петербург не первый день утопает в снегу, тем временем коммунальные службы не справляются. Жители города уже не выдерживают и даже обращаются с жалобами в СК.