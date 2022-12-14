В поисках хвойных: как правильно выбрать ёлку

До празднования Нового года осталось совсем немного времени. Самое время задуматься о выборе ёлки. Сейчас магазины предлагают совершенно разнообразные варианты. Однако выбрать совсем не так просто.

Во-первых, предстоит определиться: живая или искусственная? У обоих есть свои преимущества и недостатки. Например, искусственная ёлка точно не будет осыпаться и вам не придётся проводить масштабную уборку после праздников. В то же время живая ёлка — это запах, который абсолютно точно не сможет передать никакая искусственная ель.

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