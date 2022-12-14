Петербургский парламент предложил запретить рекламу сексуальных услуг

В Петербурге местное Законодательное собрание завершил второе чтении пакета из двух федеральных законодательных инициатив. Они связаны с борьбой по распространению рекламы интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что этот запрет будет внесен непосредственно в федеральный закон «О рекламе». Этот запрет приведет к тому, что получится установить административную ответственность и увеличить штрафы за расклейку фривольных объявлений.

Соответствующие дополнения в КоАП дадут полиции возможность эффективно бороться с распространителями откровенной рекламы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге дети из семей мобилизованных получат перед Новым годом выплату в размере 10 тысяч рублей. Чиновники сначала думали о том, какие именно подарки можно сделать для детей из таких семей. Однако потом пришли к выводу, что мамы лучше знают, что нужно их детям.