Под прицелом сети: что делать, если ваши данные незаконно используют в интернете

Чем дальше шагают в развитии технологии, тем больше обществу приходится задумываться о том, как оградить себя от рисков, связанных с ними. В интернете сплошь и рядом небезопасные ссылки, мошенники и многое другое. Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда его данные используются кем-либо без согласия. Рассказываем, что нужно делать.

Центр правовой помощи

В прошлом году в России появилась такая структура как Центр правовой помощи. Эта структура помогает людям, столкнувшимся с беззаконием в пределах цифровой среды. Это может быть утечка персональных данных, их незаконное использование, распространение порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информации или использование данных о человеке в рекламных целях без его согласия.

Грубо говоря, если кто-то распространяет вашу личную или неправдивую информацию, вы можете обратиться в этот самый Центр правовой помощи. Очень важно, что Центр правовой помощи целиком и полностью существует за счет бюджетных средств. Соответственно, здесь специалисты готовы вам помочь совершенно бесплатно.

Эксперты могут проконсультировать вас по вопросам защиты прав в цифровой среде, проверить документы, которые предлагают для подписи на различных сайтах.

Если же информация уже распространена, то вам помогут составить документы для взыскивания компенсации и даже представят ваши интересы в суде при необходимости.

Что касается способов обращения, то это можно сделать в удаленном режиме. Почта и номер телефона размещены на сайте ведомства. Можно прийти к юристам и лично, у ЦПП есть четыре офиса: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Однако учтите, что личный прием ведётся только по предварительной записи.

Роскомнадзор

Есть еще одно ведомство, которое у большинства все-таки на слуху — это Роскомнадзор. Он также готов вам помочь в подобной ситуации. Если ваши персональные данные размещены на сайтах в сети «Интернет» без вашего на то согласия, следует предоставить в адрес Управления Роскомнадзора соответствующее обращение. В нем нужно указать следующее: какая именно информация распространяется, паспортные данные, точные и доступные адреса страниц сайтов.

Также в качестве дополнительной информации вы можете прикрепить ваши обращения к администраторам сайтов с требованием удалить информацию.

Однако обратим внимание, что в полномочия ведомства не входит рассмотрение дел, содержащих в себе признаки мошенничества. С этим вопросом вы уже можете обратиться в отделение полиции. Также, если вы хотите пожаловаться на работу интернет-казино и случаи утечки данных, связанных с этой деятельностью, вам необходимо обратиться в министерство внутренних дел.