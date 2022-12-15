Петербуржцы рассказали, каким подаркам будут рады

Петербуржцы рассказали, каким подаркам будут рады
Подарки нужно выбирать с умом. Фото: Pixabay

В Новый год почти каждый второй петербуржец (51%) будет больше рад сюрпризу от своей второй половинки. Еще 27% оценят по достоинству только тот подарок, который предварительно сами и заказали. К таким выводам пришли аналитики портала SuperJob.

Интересно, что мужчины чаще радуются сюрпризам (89% против 75%). Среди тех, кто намекал заранее на подарок, радуются ему 45% среди мужчин и 63% среди женщин. Примерно 34% рассчитывают на сюрприз от своего партнёра. Только 21% намекали или прямо говорили только 21% опрошенных горожан.

Тех, кто заказывает подарки, больше среди женщин (26% против 16% среди мужчин), тогда как сюрприза чаще ждут представители сильного пола (38% против 30% среди женщин).

Ранее сообщалось, что Новый год — время чудес, исполнения желаний и конечно же подарков. В этот праздник хочется порадовать себя и своих близких. Однако поиск подарков далеко не всегда является простой задачей. Отличным местом для поиска подарков могут стать новогодние ярмарки. Рассказываем, куда можно заглянуть.

Новый год подарки


 

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