Большинство петербуржцев уверены в том, что управляют своей жизнью

Только 77% петербуржцев считают, что в той или иной степени управляют своей жизнью. К таким выводам пришли аналитики портала SuperJob.

Интересно, что только 42% в этом однозначно уверены, а 35% скорее уверены. При этом еще 6% считают, что вовсе не управляют своей жизнью, а 17% скорее не управляют.

Примечательно и то, что респонденты до 24 лет чаще говорят о том, что управляют своей жизнью — 91%. Среди людей в возрасте старше 45 лет таких только 71%. Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода, добавляют аналитики.

Чаще других склоняются к тому, что управляют своей жизнью воспитатели и медсестры (по 88%), учителя (85%) и юристы (84%). Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры (65%), секретари (68%) и диспетчеры (69%).