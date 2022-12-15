В Петербурге коронавирусом за сутки заразились свыше тысячи человек

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 14 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1024 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 228 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 932 человека. Умерли от заболевания 15 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 811 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило постановление о бесплатном тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках.

Поясняется, что такое решение было принято в связи с ростом числа заболевших гриппом. Также фиксируются случаи гриппа вперемешку с коронавирусом