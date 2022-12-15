Россияне смогут бесплатно тестироваться на грипп в поликлиниках

Правительство РФ утвердило постановление о бесплатном тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках.

Поясняется, что такое решение было принято в связи с ростом числа заболевших гриппом. Также фиксируются случаи гриппа вперемешку с коронавирусом, уточняет телеканал 360. Провериться на такие заболевания можно будет бесплатно в государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам.

При этом отмечается, что в случае показаний на проверку заболеваемости ОРВИ или гриппом, могут также доназначить проведение ПЦР-тестирования на коронавирус.

Напомним, сейчас в Петербурге чаще всего с гриппом и ОРВИ госпитализируют именно детей. Такое заявление сделал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, если ранее ежедневно госпитализировали около 140 детей в сутки, то теперь число госпитализированных достигает 200 ежедневно. В связи с этим власти планируют разворачивать дополнительные койки в Боткинской больнице