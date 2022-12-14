В Петербурге ежесуточно с гриппом госпитализируют порядка 200 детей

Сейчас в Петербурге чаще всего с гриппом и ОРВИ госпитализируют именно детей. Такое заявление сделал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, если ранее ежедневно госпитализировали около 140 детей в сутки, то теперь число госпитализированных достигает 200 ежедневно. В связи с этим власти планируют разворачивать дополнительные койки в Боткинской больнице, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также начиная с 14 декабря в регионе будет действовать запрет на плановую госпитализацию детей. Исключениями станут случаи, угрожающие здоровью и жизни ребёнка. В целом ограничат посещение пациентов в больницах. Пропускать будут только тех, кто ухаживает за тяжело больными родственниками. Предполагается, что таким образом удастся остановить распространение заболевания в городе.

При этом власти не исключают введения дополнительных ограничительных мер, если эти не окажут соответствующего влияния, отметила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.