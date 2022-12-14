В Петербурге ежесуточно с гриппом госпитализируют порядка 200 детей

В Петербурге ежесуточно с гриппом госпитализируют порядка 200 детей
Фото: unsplash

Сейчас в Петербурге чаще всего с гриппом и ОРВИ госпитализируют именно детей. Такое заявление сделал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, если ранее ежедневно госпитализировали около 140 детей в сутки, то теперь число госпитализированных достигает 200 ежедневно. В связи с этим власти планируют разворачивать дополнительные койки в Боткинской больнице, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также начиная с 14 декабря в регионе будет действовать запрет на плановую госпитализацию детей. Исключениями станут случаи, угрожающие здоровью и жизни ребёнка. В целом ограничат посещение пациентов в больницах. Пропускать будут только тех, кто ухаживает за тяжело больными родственниками. Предполагается, что таким образом удастся остановить распространение заболевания в городе.

При этом власти не исключают введения дополнительных ограничительных мер, если эти не окажут соответствующего влияния, отметила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ежесуточно с гриппом госпитализируют порядка 200 детей
В честь Расула Гамзатова назовут сквер в Санкт-Петербурге
В Ленинградской области ребенок свалился в канализационный люк
Без лишних понтов: как одеться в Новый год и не расстроить Чёрного кролика
В поисках подарков: где в Петербурге работают новогодние ярмарки
Власти рассказали, на сколько снизилась зарплата в Петербурге
Эксперты рассказали, на какие профессии в Петербурге растёт спрос
Бывший наставник «Зенита» высказался о выходе Аргентины в финал чемпионата мира