Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с диким животным на дороге

Автомобилистам Северо-Западного федерального округа рассказали, на какие особенности поведения диких животных нужно обращать внимание, если они попались вам на дороге. Об этом сообщил местный Росприроднадзор.

Например, зайцы, косули, олени, попадая в световой пучок фар, не могут выбраться из него самостоятельно. Таким образом, если животное бежало, то продолжит бег, стояло — так и останется стоять. Не ждите, когда животное само уйдет с дороги, когда увидит автомобиль. По возможности приглушите свет фар, тогда они смогут уйти.

Точно также поведут себя и те же олени. Они широко раскроют глаза и будут смотреть на источник света. Животное будет видеть опасность в виде двух больших световых пятен, но не сможет оценить скорость приближения.

В ведомстве рекомендуют учитывать эти обстоятельства и быть более внимательными на дороге.