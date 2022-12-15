Дымим по-честному: зачем нужна маркировка жидкостей для вейпов

В прошлом году в России стартовал пилотный проект по маркировке жидкостей для электронных сигарет (известных также как вейпы). Эксперимент должен был продлиться до февраля следующего года, однако его решили прекратить досрочно. Власти решили ввести обязательную маркировку раньше. Рассказываем, зачем это нужно.

Что попадает под требования?

Маркировка и полная прослеживаемость будет введена и в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования.

Многоразовые электронные устройства, которые нагревают жидкости и генерируют аэрозоль, под действие постановления не попадают и маркировке не подлежат.

Зачем это нужно

По сути, маркировка позволит снизить риски ввода в оборот нелегальной, фальсифицированной и некачественной продукции. Как пояснили Минпромторге, некачественная продукция не только еще более пагубно влияет на здоровье жителей, но и влечет за собой потери доходов добросовестного бизнеса и государства.

Маркировка же позволяет отслеживать весь путь товара от производителя или импортера до потребителя. Таким образом, участники рынка предостережены от совершения нарушений.

Кроме этого, маркировка позволит вывести рынок из тени. Более 90% сегмента рынка ЭСДН находится в нелегальном поле, то есть акцизы не платятся. По итогам прошлого года объём акцизов составил порядка 2 миллиардов рублей, в то время как должен был составить около 43 миллиардов.

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