Дымим по-честному: зачем нужна маркировка жидкостей для вейпов

В прошлом году в России стартовал пилотный проект по маркировке жидкостей для электронных сигарет (известных также как вейпы). Эксперимент должен был продлиться до февраля следующего года, однако его решили прекратить досрочно. Власти решили ввести обязательную маркировку раньше. Рассказываем, зачем это нужно.
Что попадает под требования?
Маркировка и полная прослеживаемость будет введена и в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования.
Многоразовые электронные устройства, которые нагревают жидкости и генерируют аэрозоль, под действие постановления не попадают и маркировке не подлежат.
Зачем это нужно
По сути, маркировка позволит снизить риски ввода в оборот нелегальной, фальсифицированной и некачественной продукции. Как пояснили Минпромторге, некачественная продукция не только еще более пагубно влияет на здоровье жителей, но и влечет за собой потери доходов добросовестного бизнеса и государства.
Маркировка же позволяет отслеживать весь путь товара от производителя или импортера до потребителя. Таким образом, участники рынка предостережены от совершения нарушений.
Кроме этого, маркировка позволит вывести рынок из тени. Более 90% сегмента рынка ЭСДН находится в нелегальном поле, то есть акцизы не платятся. По итогам прошлого года объём акцизов составил порядка 2 миллиардов рублей, в то время как должен был составить около 43 миллиардов.
Ограничения на территории Петербурга
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, связанный с защитой жителей коммунальных квартир от кальянов и вейпов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Законопроект разработала группа депутатов: Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьёв , Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков.
Этот законопроект предполагает запрет на использование всех видов устройств для потребления никотина в помещениях общего пользования коммунальных квартир и общежитий.
Ранее этот запрет распространялся исключительно на табак. Теперь же, после того как в федеральном законодательстве появилось понятие «никотинсодержащая продукция», удалось расширить перечень мест, где «дымить» запрещено.
Кстати
Санкт-Петербург занял 25-ую строчку рейтинга регионов по отсутствию вредных привычек. Результаты подводились по итогам прошлого года, город набрал 69 баллов из 100 возможных.
Как и в 2020 году , первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, а следом за ними расположилась Республика Ингушетия. Напротив, больше всего привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области, Удмуртской Республики, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края