Где зарядиться праздничным настроением и купить подарки в Петербурге

До празднования Нового года осталось всего ничего, поэтому пора задуматься о покупке подарков. Да и неплохо изучить, куда можно сходить в новогодние каникулы, ведь они будут довольно длинными.

Как сообщает «Петербург2«, В кронштадтском парке «Остров фортов» начался фестиваль «Морская зимняя сказка». Здесь вы можете посетить и новогоднюю ярмарку, и ёлочный базар. Будет работать ярмарка и на Манежной площади. Отметим, что она охватит Садовую и Кленовую улицы, Конюшенную площадь и Певческий мост.

Также можно посетить ярмарку в Новой Голландии. На территории «Новой Голландии» уже открыт каток, а с 16 декабря откроется елочный базар.

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