Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду и не испортить себе праздник

Сейчас жители страны во всю погружаются в предпраздничную суету: нужно закончить все рабочие дела, продумать новогодний стол, определиться с нарядом, выбрать подарки. Конечно, нужно выбрать и новогодние украшения. Главный и незаменимый атрибут — гирлянда. Рассказываем, как не оплошать и не испортить себе праздник.

Во-первых, перед покупкой важно определиться, где конкретно будет висеть ваша гирлянда: в доме или на улице. Это действительно важный аспект, ведь если гирлянда будет висеть на дереве, то вам нужно найти ту, которая будет с повышенной влагозащитой.

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