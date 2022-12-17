Мишустин: на ипотечные выплаты многодетным семьям выделят 8,5 млрд рублей

Правительство дополнительно выделило 8,5 миллиарда рублей на предоставление многодетным семьям разовой выплаты на полное или частичное погашение ипотеки. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. Эти деньги позволяют нескольким тысячам многодетных семей снизить расходы на покупку жилья.

Получить их могут россияне, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Заключение кредитного договора возможно до 1 июля 2024 года.

Следует отметить, что выплата предоставляется разово и только на один кредит. При этом ее можно сложить с направленным на погашение ипотеки маткапиталом.

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