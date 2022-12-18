Петербуржцы смогут улететь в Ташкент и Анталью без пересадок

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила зимнюю программу регулярных прямых рейсов из аэропорта Пулково в Ташкент и Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По обоим направлениям из Петербурга можно будет улететь три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях будут задействованы самолёты Boeing 737-800.

Ранее сообщалось, что российские туристы, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба, приехали в Санкт-Петербург. В Египте застряли около 150 российских путешественников Из Петербурга их при необходимости отправят в Москву и Екатеринбург.

Вернувшиеся туристы поделились, что эмоции от произошедшего у них неоднозначные.