Коронавирус в Петербурге вновь бьет рекорды

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 17 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1226 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 131 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 754 человека. Умерли от заболевания 16 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 815 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что на фоне растущей заболеваемости гриппом на территории Санкт-Петербурга Роспотребнадзор рассказал, что надо сделать, чтобы защититься от вируса.

Так, для более легкого переноса и снижения риска заражения вирусом необходим сильный иммунитет. Для его укрепления следует правильно питаться, высыпаться и заниматься физическими упражнениями.