Каждый второй петербуржец поддерживает пожизненный запрет на продажу сигарет молодому поколению

Каждый второй петербуржец считает необходимым введение пожизненного запрета на продажу сигарет подрастающему поколению, среди курильщиков «за» − треть опрошенных. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Такая мера действует в Новой Зеландии для тех, кто родился после 1 января 2009 года. По словам местных властей, это не только увеличит продолжительность жизни населения, но и сэкономит средства на лечение различных болезней, вызванных курением.

Каждый второй петербуржец (51%) согласен с такими аргументами и уверен, что подобный запрет следует ввести и в России. Еще 25% респондентов сочли эти меры слишком радикальными, отметив, что каждый сам должен решать, курить ли ему.

Больше всего согласны с введением такого запрета, ожидаемо, некурящие (59%), среди курильщиков поддерживают меру только 36%. Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53% против 47% соответственно).

Между тем среди никотинозависимых каждый девятый хочет бросить пагубную привычку с нового года (11%).

Напомним, в прошлом году в России стартовал пилотный проект по маркировке жидкостей для электронных сигарет (известных также как вейпы). Эксперимент должен был продлиться до февраля следующего года, однако его решили прекратить досрочно. Власти решили ввести обязательную маркировку раньше. Рассказываем, зачем это нужно.