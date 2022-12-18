Из Петербурга отправились первые «Лыжные стрелы»

С 18 декабря 2022 года из Санкт-Петербурга были запущены первые «Лыжные стрелы». Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
Поясняется, что запуск состоялся в рамках сотрудничества АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Традиционные бесплатные поезда будут ходить в следующих направлениях: от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до Орехово и обратно, от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до ст. Токсово и обратно, от Московского вокзала Санкт-Петербурга до ст. Шапки и обратно.
Ознакомиться с полным расписанием поездов можно на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
Ранее сообщалось, что правительство выделило ещё 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в России. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.