Из Петербурга отправились первые «Лыжные стрелы»

С 18 декабря 2022 года из Санкт-Петербурга были запущены первые «Лыжные стрелы». Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Поясняется, что запуск состоялся в рамках сотрудничества АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Традиционные бесплатные поезда будут ходить в следующих направлениях: от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до Орехово и обратно, от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до ст. Токсово и обратно, от Московского вокзала Санкт-Петербурга до ст. Шапки и обратно.

Ознакомиться с полным расписанием поездов можно на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Ранее сообщалось, что правительство выделило ещё 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в России. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.