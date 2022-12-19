В Петербурге коронавирусом заразились более 1,2 тысячи человек за суткм

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 18 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1217 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 84 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 902 человека. Умерли от заболевания 15 человек.
С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 816 573 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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