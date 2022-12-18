Болеем без потерь: всё про оплату больничных

Сейчас вовсю бушует грипп разных штаммов. В связи с этим как никогда становится актуальным вопрос получения больничных. Рассказываем, кто может претендовать на выплату больничных и как их рассчитать.

Кто может получить

Больничный лист — официально «листок нетрудоспособности» — документ, который подтверждает, что человек болеет, не может работать и ему положено пособие во временной нетрудоспособности. Ограничений на количество больничных листов в год нет.

На выплату больничных можно претендовать, если вы: болеете, получили производственную травму, беременны или сделали аборт, ухаживаете за заболевшим ребенком или родственником, вы находитесь на карантине, вам сделали протезирование.

А вот случаи, когда вы не сможете получить выплату: вы симулируете болезнь, арестованы, лечитесь в санатории по путевке, проходите разовые медицинские процедуры, проходите профилактический или плановый медосмотр, умышленно причинили вред сами себе.

От чего зависит размер выплаты

Уточним, что размер пособия зависит от страхового стажа сотрудника, пишет hh.ru.

Так, если стаж меньше шести месяцев — размер пособия за полный календарный месяц приравнивается к размеру МРОТ с учётом районных коэффициентов, установленных в регионе или местности.

Если стаж меньше пяти лет — размер пособия составляет 60% от среднего заработка. Если стаж работника от 5 до 8 лет — размер больничного составляет 80% от среднего заработка. Если стаж превышает 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.

Как рассчитать размер выплаты

Для начала необходимо узнать ваш заработок за предыдущие два года. Важно: если ваш доход выше предельной базы начисления (в 2020 году она составляла 912 000 , а в 2021-м — 966 000 ), то в расчёт берется не фактический заработок, а в пределах лимитов. Далее нужно определить средний дневной заработок. Для этого общая сумма дохода (2 года) делится на количество дней за этот же период (730 дней).

Затем определяем средний дневной размер пособия с учётом стажа. Дневной размер пособия умножаем на число дней нетрудоспособности и получаем сумму, которую выплатят по итогам больничного.