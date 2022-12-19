Подростки Петербурга получили шанс попробовать разные специальности до окончания школы

Летняя подработка у касс в магазинах или промоутерами уходит для школьников в прошлое. В Петербурге начал развиваться новый тренд на рекрутиварование подростков в те отрасли, которые ранее считались для них закрытыми.

Так, согласно исследованию компании MyJobs, компании только в октябре направили предложения о работе более 300 тыс. школьникам в возрасте от 14 до 18 лет. Это на 30% больше, чем годом ранее.

«Сильнее всего спрос на кандидатов-подростков год к году вырос в образовательных учреждениях и в сфере услуг для бизнеса. Кроме того, подростки-соискатели оказались очень нужны в сферах сельского хозяйства, телекоммуникаций и связи, услуг для населения», — говорится в исследовании сервиса.

При этом в Петербурге служба занятости населения привлекает подростков на срочные договоры в период летних каникул или свободное от учебы время. Правда, по сообщениям Смольного, часто трудятся школьники на благоустройство клумб. Заработать на этом можно было 11 тыс. рублей в 2022 году, свидетельствуют данные пресс-службы городской администрации.

В 2023 году, кажется, подростки смогут начать осваивать более широкий спектр компетенций из-за дефицита специалистов конкретных направлений. Ранее глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко уже заявлял, что в Петербурге в 2023 году может сформироваться кадровый голод среди разработчиков, строителей и сотрудников промышленного сектора. Решать проблему в Смольном пока намерены увеличением производительности труда по федеральной программе. Однако есть и возможность расширить возрастные рамки сотрудников компаний как в большую, так и в меньшую сторону.

В таком случае, вероятно, к подросткам начнут присматриваться скорее IT-компании. Все-таки к станку на заводе несовершеннолетних вряд ли пустят. К тому же подобная практика уже существует в индустрии информационных технологий, говорят эксперты.

«Крупные IT-компании уже рекрутируют подростков. Обычно школьники или очень настойчиво просятся на стажировку, или выигрывают олимпиады, за результатами которых следит будущий работодатель. Так и получают свой первый офер. Это всегда большая работа с родителями: мы обговариваем, как сохранить баланс между школой и работой, выстраиваем план задач. Обычно предлагаем проектную или частичную занятость, приближенную к формату фриланса – есть у тебя свободное время, пишешь код, нет – задача уходит специалисту из штата. Еще стала часто замечать в портфолио уже закончивших вуз кандидатов проекты со школьных времен. Это будет преимуществом в глазах работодателя, можно оценить эволюцию сотрудника», — рассказала «Газете.Спб» hr-специалист Дарья Абрамова.

Психологи при этом указывают, что поддержка работодателями ранней занятности школьников может благоприятно сказаться на атмосфере в семье. Однако, процесс работы должен контролироваться родителями.