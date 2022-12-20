IT-специалисты Setl Group рассказали о цифровой экосистеме холдинга

19 декабря IT-специалисты холдинга Setl Group и компании «Петербургская Недвижимость» провели экскурсию по строящимся и готовым объектам. Они показали, как используют цифровые инструменты на практике и как это позволяет сокращать сроки строительства и экономить средства.

На экскурсию пригласили крупнейших застройщиков России. Участники урбан-тура смогли познакомиться с системой ICONA, победившей в IT-битве «Новые решения в девелопменте» проекта «Все о стройке», а также с другими технологиями, также разработанными специально для Setl Group.

Знакомство с IT-системами началось в бизнес-центре Setl Group на Ушаковской набережной, где гостям рассказали о системе ICONA, позволяющей контролировать процесс строительства от момента передачи проектной документации на стройку до приемки квартир.

С помощью системы можно изучить цифровую модель объекта, следить за графиком производства работ и получать отчеты на всех этапах. В Setl Group отмечают, что использование системы ICONA уменьшает сроки строительства при сохранении высочайшего качества, а еще позволяет сокращать бюджет за счет минимизации рисков. Система ICONA включена в реестр решений, рекомендованных Альянсом цифровых лидеров – объединением по цифровой трансформации строительной отрасли.

Вторым этапом урбан-тура стало посещение строительной площадки жилого комплекса Pulse Premier в Невском районе. Здесь IT-специалисты продемонстрировали, как производится управление графиком строительства и назначаются плановые совещания с подрядчиками.

Далее приглашенные ознакомились с работой наземного лазерного сканера. Это еще один инструмент информационной модели, позволяющий сканировать помещения в строящемся объекте, после чего специалист получает изображение каждого отдельного этажа. Точность сканера позволяет определять малейшие отклонения от верного уровня несущих стен, перекрытий и перегородок, ведь сканер снимает до 2 млн точек-координат ежесекундно.

На площадке ЖК «Автограф в центре» на Лиговском проспекте участники урбан-тура познакомились с работой интеллектуальной системы SetlHome – она успешно работает в уже готовых объектах строительного холдинга. SetlHome включает системы автоматического сбора данных счетчиков, онлайн-коммуникаций с управляющей компанией, IP-домофонии и систему внутренних датчиков. Работает система через мобильное приложение, что делает ее максимально удобной для жителей.

«Холдинг Setl Group давно занимается процессами автоматизации и цифровизации различных этапов жизненного цикла строительства. Мы рады поделиться с коллегами своими цифровыми сервисами. Данное мероприятие – отличный шанс увидеть реальную работу технологий информационного моделирования у одного из ведущих застройщиков России», – отметил директор по развитию цифровых технологий «Петербургской Недвижимости» (Setl Group) Михаил Малыхин.

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