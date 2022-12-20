Где купить елку в Петербурге и как добыть главный новогодний атрибут бесплатно

Где купить елку в Петербурге и как добыть главный новогодний атрибут бесплатно
Фото: Unsplash

В Петербурге начинают работать елочные базары. Всего в разных районах Петербурга будут работать около 60 точек продаж новогодних красавиц. Но «Газета.СПб» собрала все способы заполучить праздничное дерево, в том числе и бесплатные.

Как сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений, официальных уличных точек продаж в среднем на район приходится по три-четыре. Больше всего их расположится в Красногвардейском и Московском районах.

Однако, купить новогоднюю ель можно и в Новой Голландии. Несмотря на то, что новогодний базар в культурном пространстве официально откроется только 23 декабря, торговля деревьями уже идет.

«Рядом с главным входом в «Бутылку» уже работает ёлочный базар с пихтами Фразера, датскими елями и деревьями из Ленобласти», — сообщает пресс-служба «Новой Голландии».

Сервисы доставки также готовы привести новогодний атрибут прямо к двери квартиры. И если непосредственно в сервисах доставки еды цены на елки довольно бюджетные – до 2-х тыс. рублей, то у партнёров дарксторов цены внушительные — вплоть до 13 тыс. рублей.

Перед Новым годом в Петербурге также расплодились многочисленные интернет-магазины. На выбор они поставляют как пихты, так и сосны и ели. Причем цены у них довольно лояльные – от 800 рублей. Доставку, как и доставщики еды, обещают в день заказа в любой удобный промежуток. Причем, многие начали заботиться об экологии и продают деревья в горшках, чтобы потом их можно было высадить, а не утилизировать.

Строительные магазины также готовы осчастливить петербуржцев новогодними деревьями. Причем, продают они даже совсем маленькие саженцы – 25 см высотой. А максимальная высота деревьев в ассортименте – около 2,5 метров – подойдет для обладателей высоких потолков.

Есть для петербуржцев способ и достать елку бесплатно. Однако, для этого нужно заранее договориться с лесничеством и подготовить договор купли-продажи дерева за 0 рублей. Стоит учитывать, что также есть и ограничения на высоту желаемых елей.

«На одного человека положено не более одного дерева, высотой до 3 м. Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи. Осуществить заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд возможно только на лесном участке, указанном в договоре купли-продажи», — сообщает Бокситогорское лесничество.

Ряд лесничеств для облегчения процедуры и вовсе предоставляют карту конкретных кварталов, где планируется согласованная вырубка. Но петербуржцам стоит спланировать транспортировку дерева до квартиры или дома.

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