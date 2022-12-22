С огоньком, но не везде: петербуржцам рассказали, где можно запускать фейерверки

С огоньком, но не везде: петербуржцам рассказали, где можно запускать фейерверки
Праздник закончится фейерверком. Фото: Pixabay

Многие в Новогоднюю ночь любят такое развлечение как фейерверки. Безусловно, они яркие и запоминающиеся. Однако нельзя забывать о правилах запуска фейерверков.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района ГУ МЧС России по Петербургу Дмитрий Шухардин рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» об основных правилах и требованиях .

Так, на балконах и лоджиях, а также в других помещениях запуск фейерверков категорически запрещен. Единственное, что может быть исключением — это хлопушки. Также пиротехнические устройства нельзя пускать в близости от линий электропередач, газопровода и нефтепровода.

Кроме этого, обязательно изучите инструкцию к товару, перед тем как запускать. На упаковке точно должна быть информация о том, с какого расстояния можно запускать фейерверки, на каком радиусе не стоит находиться людям.

Новый год фейерверк


 

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