«Один продуктивный день приносит пользу на год». Как представители самой «невидимой» профессии меняют жизнь петербуржцев

Руководитель Петроградского района теплоснабжения Андрей Здрогов о модернизации теплоэнергетической инфраструктуры, и как служба на флоте помогает лучшему энергетику Петербурга

Петербуржцы редко задумываются о таких привычных вещах, как горячая вода и отопление. Тем не менее, чтобы они воспринимались как само собой разумеющееся, работают сотни людей в районах города. В День энергетика мы решили поговорить с одним из лучших специалистов в своем деле, начальником Петроградского района теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» Андреем Здроговым. И это замечательно, что за профессиональные заслуги его будут чествовать в Смольном.

В начале карьеры вы служили на флоте. Расскажите об этом?

У меня прабабушка — генерал-майор инженерных войск. Ее отец – полярный исследователь, моряк чистой воды. Когда нужно было после техникума определяться с дальнейшим обучением, у меня был выбор: или флот или железнодорожный транспорт. Выбрал первое, это как-то ближе мне было. Учился на факультете электромеханики и автоматизации. Потом работал в пароходстве: был и за Полярным кругом, и в Африке. Ушел, когда уже дорос до начальника службы.

Что же вас привело в теплоэнергетику?

После 15 лет на флоте, честно признаться, начало уже надоедать. А в тепловых сетях работал мой знакомый – бывший механик на ледоколах. Он и предложил попробовать. Уволился с флота я в 2009 году, в «Петербургтеплоэнерго» пришел простым наладчиком и неожиданно втянулся.

Причем, опыта набирался вместе с молодыми ребятами, хотя сам закончил университет на тот момент 20 лет как. Коллектив у нас был уникальный. Мы удивительным образом дополняли друг друга: у меня была дисциплина, у них – понимание технологий. Со многими мы до сих пор дружим.

Помогает ли вам опыт службы на флоте сейчас?

Конечно. На судне никто не спрашивает, чего хочется. Если что-то случилось – встал и побежал исправлять. Учишься находить выход из любого положения полностью самостоятельно. Если корабль в море, надеяться не на кого. Теплоэнергетике практически то же самое: нужно быстро оценивать ситуацию и принимать решение вне зависимости от того, ночь это или день. Флот – это хорошая закалка, очень помогает в жизни.

Роспатент знает вас как изобретателя. Вы в 1988 году создали гаситель пульсаций для использования в промышленности и на флоте. Не думали пойти по этому направлению?

Отец всю жизнь занимался гидравликой и работал на нужды российского флота. Глядя на него, у меня появилась идея сделать прибор, который гасит пульсации жидкости на глубине. Сейчас, может быть, кто-то им еще пользуется. Но вообще я пришел к выводу, что практика мне нравится больше, чем теория.

Неудивительно, ведь вы приложили руку к модернизации теплосетей Петербурга.

Буквально, да. Петроградский район с 2005 года был пилотным проектом по модернизации котельных, а моя работа – их наладка и эксплуатация. Раньше они были, в основном, угольные, сейчас мы используем все источники энергии. Причем, модернизацию я застал тут уже в последний год. А самая масштабная работа пришлась на Петродворцовый район, там мы и новые котельные строили, и существующие модернизировали.

Виден ли результат этой работы спустя 18 лет?

Конечно, но мы понимаем, что сеть имеет ограниченный срок службы. С учетом этого заблаговременно ремонтируем. Надо сказать, что жители района замечают, что мы вообще работаем, только когда идет строительство. Например, в прошлом году на набережной Мартынова мы стоили новые сети. Это заметили. А когда ремонтируем – никто не замечает. Стараемся очень быстро делать.

Хотя у вас очень щепетильный район – исторический центр. Какие это накладывает ограничения?

Действительно, есть свои сложности. Прежде всего — очень плотная застройка, высокая плотность коммуникаций, не только наших: телефонная сеть, «Ленэнерго», «Водоканал», — когда начинаем где-то копать, всегда думаем — как бы не задеть другие сети. Тяжелую технику тоже не подвести. Простой пример, в прошлом году мы меняли котел в одной из котельных. Нам его прошлось вести по дворам 300 метров на роликах. Такой креативный выход из ситуации.

При этом визуально вашей инфраструктуры не видно.

Это еще одна особенность, продиктованная спецификой района. Например, на территории Петропавловской крепости есть котельная. Но никто никогда не обращает на нее внимание. Так аккуратно она вписана в архитектуру. Для этого была проделана большая работа: и наша, и органов власти, но прежде всего проектировщиков, конечно.

Какие локации заставляют постоянно держать руку на пульсе?

У нас есть несколько адресов, к которым особое внимание. Это, к примеру, «Зенит-Арена». На время мероприятий у нас всегда дежурства и на котельной, и на стадионе. Вне зависимости от того футбольный матч это или концерт.

Очень быстро нужно реагировать и на Льва Толстого. Здесь и учебные корпуса (Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова – прим. ред.), и больница. Петропавловская крепость – в музеях нельзя нарушать температурный режим, иначе пострадают экспонаты. Зоопарк – животным тоже не объяснишь, что нужно надеть шерстяные носки и греться под одеялом.

Каким вы видите дальнейшее развитие инфраструктуры района?

В 2020 году я вернулся обратно в Петроградский район, тут я живу и работаю. Цель максимум – полностью устранить все мелкие изъяны, которые потребителям не заметны даже. А для этого нужно воспитать молодых мастеров, донести до них текущие планы и получить итоговую картинку. Работы у нас остается еще очень много.

Я хочу, как на флоте, чтобы я входил в котельную, не пачкаясь, и там работало все без нареканий. Стараемся, чтобы мастера могли в чистых штанах работать всю смену. Тут опять же, как на флоте — один продуктивный день на корабле приносит пользу на год. По чуть-чуть идем к цели. Поэтому для меня награждение в день энергетика – это дополнительная ответственность. Нужно постоянно соответствовать статусу.

Вместе с этим, мы должны оперативно реагировать на проекты, которые реализуются в Петроградском районе. К примеру, в прошлом году появилась необходимость новой котельной на Крестовском острове для «Газпром-школы». В этом – реконструировали котельную на Петровском острове, потому что понимаем – там активно ведется стройка и нагрузка будет только расти. В следующем году начнем реконструкцию инфраструктуры для дома Басевича, куда заселится Академия Бориса Эйфмана.

Фото: АО «Петербургтеплоэнерго» Фото: Gazeta.SPb/Дарья Кускова

В конце беседы Андрей Здрогов проводит нам экскурсию по котельной, которая обслуживает Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова и прилегающую к нему территорию. Системы, без которых невозможна комфортная жизнь петербуржцев, поражает не только масштабом, но и слаженной работой. Но самое главное, что бросается глаза, с каким энтузиазмом и позитивным настроем подходят к своей работе представители самой