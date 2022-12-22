Петербуржцы рассказали, что считают своим лучшим приобретением в 2022 году

Каждый десятый петербуржец считает своей лучшей покупкой электронный девайс. Еще для 9% опрошенных назвали такой покупкой одежду и обувь. Примерно 6% отнесли к лучшей покупке турпутевки и бытовую технику.

В то же время 4% петербуржцев оказались рады приобретению мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов. Для 2% респондентов оказалось в радость приобрести спортивные товары и автомобиль. Среди других полезных приобретений петербуржцы называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности. Только каждый четвертый житель города не отнес к удачным ни одну покупку года.

В то же время 48% горожан сообщили, что им удалось избежать бесполезных покупок. Примерно 7% ошиблись с приобретением одежды и обуви. Около 3% сожалеют о тратах на парфюмерию и косметику. Примерно 2% респондентов сочли бесполезной покупкой бытовую технику, пишет SuperJob.

Ранее сообщалось, что примерно 17% россиян считают, что тратят на бесполезную работу 5-10% своего рабочего времени, еще 13% респондентов говорят, что этот показатель достигает 10-20%. Такие данные приводят аналитики портала SuperJob.

Каждый девятый (11%) заявляет, что бесполезные траты достигают от 20-30%, каждый одиннадцатый (9%) уверен, что занимается бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня, а 8% — более половины рабочего времени.