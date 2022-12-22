Россияне оценили, сколько времени они тратят на бесполезную работу

Россияне оценили, сколько времени они тратят на бесполезную работу
Фото: Unsplash

Примерно 17% россиян считают, что тратят на бесполезную работу 5-10% своего рабочего времени, еще 13% респондентов говорят, что этот показатель достигает 10-20%. Такие данные приводят аналитики портала SuperJob.

Каждый девятый (11%) заявляет, что бесполезные траты достигают от 20-30%, каждый одиннадцатый (9%) уверен, что занимается бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня, а 8% — более половины рабочего времени.

Интересно, что еще 2% говорят о том, что их деятельность на работе вообще не имеет никакого смысла. Впрочем, 4 из 10 опрошенных сообщили, что на работе не тратят зря ни минуты. В 2020 году подобным мог похвастаться почти каждый второй (47%).

Примечательно, что больше других на бесполезную работу (по их собственным оценкам) тратят программисты, менеджеры по продажам и системные администраторы.

общество работа


 

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