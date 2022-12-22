Корона давит: в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 196 жителей

Корона давит: в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 196 жителей
Фото: unsplash

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 21 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1006 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 196 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1288 человек. Умерли от заболевания 15 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 819 967 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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