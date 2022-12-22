В Василеостровском районе на 66-летнюю пенсионерку упала глыба льда с крыши

В Василеостровском районе Петербурга 21 декабря на 66-летнюю пенсионерку упала глыба льда с крыши. Женщину пришлось госпитализировать в больницу.

В результате у пенсионерки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и гематома правого полушария мозга. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, передает Neva.Today.

Теперь правоохранительные органы должны будут выяснить, на кого возложена уборка крыши именно этого дома.

Ранее сообщалось, что прокуратура Калининского района поставила на контроль расследование уголовного дела по факту падения наледи на местную жительницу. Это не первый подобный инцидент и жалобы на работу Смольного по уборке снега и льда продолжают поступать с начала декабря.

Как сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга, 19 декабря петербурженка получила травмы после того, как на нее упала наледь с козырька крыши дома 68 по проспекту Просвещения.

До этого Gazeta.spb уже сообщала о похожем происшествии. Так в Петроградском районе Санкт-Петербурга 88-летний пенсионер поскользнулся на льду и получил множественные травмы. По данному факту прокуратура также возбудила уголовное дело.