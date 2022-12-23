Петербуржцы рассказали, на что потратят годовую премию

Петербуржцы рассказали, на что хотят потратить 13-ую зарплату. Так, 14% заявили, что отложат эти средства, 12% — потратят на семью, 11% — на подарки. К таким выводам пришли аналитики SuperJob.

В то же время 10% планируют закрыть кредиты и долги, а 9% — отправиться в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% петербуржцев, израсходовать его на текущие нужды — 6%.

По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% — на вкусности к новогоднему столу, по 2% — на лечение и покупку бытовой техники, а 1% — на гаджеты.

Предстоящий год — год Кролика. Помните, что кролик — довольно-таки пугливое животное, поэтому в выборе подарков тоже стоит быть осторожнее. Делимся идеями с вами.

Важно помнить, что в этом году имеет смысл сделать более скромный подарок, символичный и приносящий пользу. Это именно то, что порадует кролика. А вот что-то грандиозное и шумное лучше отложите на другой праздник.