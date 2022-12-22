Скромно и символично: какие подарки можно сделать на год Кролика

Предстоящий год — год Кролика. Помните, что кролик — довольно-таки пугливое животное, поэтому в выборе подарков тоже стоит быть осторожнее. Делимся идеями с вами.

Важно помнить, что в этом году имеет смысл сделать более скромный подарок, символичный и приносящий пользу. Это именно то, что порадует кролика. А вот что-то грандиозное и шумное лучше отложите на другой праздник.

Подставка для гаджетов

Вполне полезный и в ногу со временем подарок — это подставка под какой-либо гаджет: телефон, планшет, ноутбук. Уверены, этот подарок точно не будет лежать без дела, ведь в современном обществе человек в постоянном контакте с техникой. Почему бы не сделать обыденность своих друзей и знакомых чуточку удобнее?

Если же вы хотите добавить к этому подарку символики предстоящего года, наверняка на маркетплейсах найдется подставка с кроличьими ушами. Если же это вам покажется слишком несуразным или неуместным, можно вспомнить про то, что новый год — год именно черного кролика. Черный — довольно нейтральный и лаконичный цвет.

Шопперы

Еще один формирующийся тренд в обществе — тренд на экологичность. Так почему бы не подарить своим близким шоппер? Вполне удобный способ для переноса своих покупок. Конечно же, тканевый шоппер это не только про экологию, но и про долговечность. Он вам и вашим друзьям прослужит всяко дольше пакета.

Здесь опять же, есть возможность покреативить с внешним видом подарка. Вы можете выбрать готовый понравившийся принт, а можете заморочиться чуть больше и украсить по-своему.

Теплые вещи

Не забываем про то, что на улице все-таки зима, да и вирусы не дремлют. Одеться потеплее — самое время. Именно поэтому всегда хорошим подарком будут носки, шапки, шарфы и варежки. Если же ваш близкий увлекается вязанием, то вполне можно подобрать наборы для этого. Кстати, таким образом можно порадовать и ребенка старшего возраста: сделать самостоятельно игрушку — здорово.