Россияне стали реже увольняться по собственному желанию

По итогам четвертого квартала 2022 года, доля россиян, решивших уволиться по собственному желанию, снизилась с 69% до 63%. В то же время за прошедшие три месяца увеличилось на 1% количество тех, кто вынужден уволиться из-за реорганизации компании. Из-за этой причины всего пострадало 8% опрошенных респондентов.

Еще 13% работников покинули рабочие места из-за сокращения, что на 4% больше, чем кварталом ранее. Только 1% россиян потерял работу из-за невыполнения плана и рабочих задач. При этом в течение года активной динамики по данной причине увольнения зафиксировано не было. В связи с этим напрашивается вывод, что несмотря на кризис россияне ответственно подходили к выполнению различных задач на работе, пишет hh.ru.

Ранее сообщалось, что П=петербуржцы рассказали, на что хотят потратить 13-ую зарплату. Так, 14% заявили, что отложат эти средства, 12% — потратят на семью, 11% — на подарки.

В то же время 10% планируют закрыть кредиты и долги, а 9% — отправиться в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% петербуржцев, израсходовать его на текущие нужды — 6%.