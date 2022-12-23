В Петербурге на Московском шоссе выкупили участок для строительства ЖК

ГК ФСК заключает соглашение с ГК ПСК по приобретению земельный участок площадью 30 гектаров. Также соглашение подразумевает передачу проектного на Московском шоссе в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГК ФСК.

Сделку планируется заключить в начале следующего года. Предполагается, что инвестиции составят порядка 20 миллиардов рублей. На участке появятся 10 жилых домов, рассчитанных на 3200 квартир. Также вблизи будет построена школа, в которой смогут обучаться 550 школьников. Помимо этого, рядом появится детский сад на 280 мест.

В ЖК запланированы система закрытых дворов, променады и зоны отдыха, многоуровневый паркинг. Вывод комплекса в продажу планируется в начале 2023 года, завершение проекта – в 2028 году.

Ранее сообщалось, что в Петербурге дешевеют квадратные метры. Интересно, что заметнее других дешевеет элитная недвижимость. Как рассказали в «Арендапоиск», в декабре 2022 года элитная недвижимость в городе подешевела на 20-30%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.