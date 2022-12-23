Олег Эргашев: эпидемический процесс в Петербурге удалось сделать управляемым

Олег Эргашев: эпидемический процесс в Петербурге удалось сделать управляемым
Фото: unsplash

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание с региональными властями. Он призвал регионы сделать так, чтобы в новогодние праздники медицинские учреждения были в полной готовности. Также он рекомендовал усилить дежурные службы учреждений.

Помимо этого, поставлена задача по поддержанию лекарственных запасов, средств индивидуальной защиты, обеспечению необходимых профилактических мероприятий.

Он также сообщил, что вакцинацию от гриппа на сегодняшний день прошли 74 миллиона россиян, что составляет 52% населения страны. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, в городе этот показатель выше — 62%. Это позволило к началу сезона сделать эпидемический процесс управляемым, заключил он.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возможность забрать детей на ранние каникулы оказалась довольно-таки востребованной. Начиная с 21 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом было предложено отправить школьников на ранние каникулы. Однако из-за того, что не все родители могут проводить время с ребенком дома, школы города продолжают работать в обычном режиме.

Власти решили провести мониторинг и выяснить, насколько много петербуржцев решило воспользоваться возможностью ранних каникул для своих детей.

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