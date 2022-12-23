В Комздраве Петербурга рассказали, как будет организована медпомощь в новогодние праздники

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга представил информацию о том, как будет организована медицинская помощь во время новогодних праздников. Информацию в своих социальных сетях опубликовал глава ведомства Дмитрий Лисовец.

По его словам, в праздники работать будут все поликлиники во всех районах города. Таким образом, в городе будут работать 110 взрослых поликлиник и 81 детская. Ежедневно будет работать почти тысяча участковых врачей. Кроме этого, будет работать от одной до трех инфекционных бригад в поликлиниках. Это будет зависеть от загрузки.

Помимо этого, организуют работу 36 травматологических пунктов, выездные патронажные службы 23 городских поликлиник, 63 городских межрайонных ПЦР-лаборатории, восемь КТ-центров, 502 бригады скорой помощи. Отделения переливания крови при крупных стационарах и Городская станция переливания крови будут работать в праздничные дни 2, 4 и 6 января