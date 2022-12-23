Невролог рассказал, куда обращаться петербуржцам после падения на льду

Погода петербуржцев сейчас совсем не радует — поскользнуться на льду совсем ничего не стоит. Если вы все-таки упали и, более того, ударились головой, то вам обязательно нужно посетить врача. Такое заявление сделал врач-невролог, член организации «Содействие защите прав инвалидов с последствиями ДЦП» Михаил Головач. Об этом сообщает «Петербург2» со ссылкой на iReactor.

Если вы во время падения ударились головой, есть вероятность, что может возникнуть снижение различных функций мозга. Например, это может привести к расстройству памяти или внимания.

Для собственного спокойствия лучше сделать МРТ. Там изменения вещества мозга, которые от 2 мм и больше, уже видны. Кроме этого, из-за удара головой может возникнуть и легкое сотрясение.