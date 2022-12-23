Без пакетов с пакетами: простые привычки, которые сделают мир лучше

В какой-то степени экологические тренды сейчас в моде. Что ж, это тот случай, когда мода еще и принесет пользу общества. Если вы тоже хотите помочь планете, то вот несколько привычек, которые точно помогут сделать этот мир лучше.

Шоппер вместо пакета

Приобретите шоппер, чтобы реже пользоваться пакетами. В нем точно также вы сможете переносить свои покупки: от продуктов до книг. Да и шопперов очень много разных, можно выбрать дизайн на свой вкус. Более того, вы можете освоить для себя такую вещь как кастом. Тогда вы сможете нарисовать на своей сумке совершенно уникальный дизайн.

Кроме этого, попробуйте не складывать в пакеты то, что может обойтись и без них. Гроздь бананов, кочан капусты, одно яблоко – их вполне можно взвесить в супермаркете без пакета, а этикетку со штрих-кодом наклеить на сам продукт. Бананы или одно яблоко вполне можно взвесить в супермаркете без пакета, а этикетку со штрих-кодом наклеить на сам продукт.

Термокружки VS Кофе с собой

Очень многие любят кофе с собой, но какой же вред это несет нашей экологии. Обычно мы даже не задумываемся о том, к чему может привести каждый такой стаканчик. Более того, многие почему-то думают, что бумажный стаканчик будет быстро разлагаться. Однако они покрыты специальным материалом, который и не позволит материалу быстро раствориться.

Минус пластик

Попробуйте по возможности отказаться от пластиковой посуды. В том числе речь идет и о пластиковых ланч-боксах. Их вы можете заменить на стеклянные или нержавеющие. Такие боксы не будут выделять токсичные вещества при нагревании и соприкосновении с пищей.