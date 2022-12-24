Синоптик Шувалов предсказал погоду в Петербурге на Новый год

Эксперты не могут дать однозначный ответ на вопрос: «какую погоду ждать на Новый год?». Это связано с изменчивостью траектории циклона, который расположится над Санкт-Петербургом в конце 2022 года. Очередной погодный «сценарий» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, ждать сильных холодов не стоит. Оттепели также быть не должно:

«В Москве и в Северной столице и вообще во всех городах к западу от них столбики термометров застынут вблизи нулевой отметке», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что последние дни уходящего года и сам Новый год еще не определились с погодными условиями. Такое заявление сделал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Он также считает, что погода в Северной столице будет зависеть от траектории циклона. Если он сдвинется чуть юнее – в город придет холод, чуть севернее – и петербуржцы будут встречать Новый год под дождем. В свете такой неопределенности эксперт порекомендовал горожанам подождать.