В Смольном не знают, сколько многодетных семей лишатся поддержки

В Санкт-Петербурге приняли законопроект, по которому получать выплаты могут только те многодетные семьи, которые соответствуют критериям нуждаемости. Реакция на данное решение оказалась неоднозначной. Так, например, депутат Михаил Амосов был возмущен данной инициативой.

«Прекрасная логика: мы не знаем, сколько людей мы лишим поддержки, но мы сейчас должны принять такое решение», – высказался он о законопроекте.

Несмотря на критическую позицию некоторых из присутствовавших на заседании, Смольный настоял на принятии инициативы сразу в трех чтениях.

Следует отметить, что право на получение ежемесячного пособия сохранят семьи, которым назначили выплаты в 2022 году, а также получившие статус многодетной семьи в последние 9 дней уходящего года.

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