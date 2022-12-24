На Дворцовой площади стартовал забег Дедов Морозов

В субботу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге стартовал шестой забег Дедов Морозов. Облаченные в одежду зимнего волшебника горожане соревнуются в беге. Общее число зарегистрированных участников оценивается примерно в 1,2 тысячи человек.

«Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими», – отмечают организаторы.

Как сообщает РИА Новости, участники пришли либо в тех костюмах, которые подготовили самостоятельно, либо получили все необходимое от организаторов: шубу, кушак, шапку, рукавицы и бороду. Среди участников представители разных возрастных категорий, в том числе – дети.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что для того, чтобы удовлетворить запросы россиян отечественные компании произвели 49 тысяч тонн натуральной игры за десять месяцев. Разделив этот запас на 350 миллионов банок по 140 граммов, получается, что на каждого россиянина приходится почти две банки любимого деликатеса.