В Мариуполе установили подаренную Петербургом ель

В Мариуполе установили подаренную Петербургом ель
фото: baltphoto

В Мариуполе установили 20-метровую новогоднюю ель, которую подарил Санкт-Петербург. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга. Отмечается, что сама ель украшена светодиодными гирляндами, а на ее подиуме расположена надпись: «Санкт‑Петербург — Мариуполю».

«На площади Ленина зажгла огни центральная елка.Главный символ Нового года – подарок правительства Санкт-Петербурга. Сестра-близнец новогодней красавицы установлена на Казанской площади Северной столицы», – добавил глава Мариуполя Константин Иващенко в своем телеграм-канале.

В администрации Петербурга также рассказали, что направили в Мариуполь подарки для школьников и детей младшего возраста. Также организованы подарки в рамках акции «Дерево желаний».

Ранее сообщалось, что в преддверии неформального саммита стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), состоялся разговор между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В этом году глава Северной столицы уже посещал Минск, где проходило 12-е заседание Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Следующее такое мероприятие запланировано на апрель 2023 год

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