В Петербурге значительно возросли цены на аренду жилья в Новый год

В целом по стране, в этом году растут цены на аренду жилья в новогодние праздники. В среднем, рост составил 20% и достиг 5,1 тысячи рублей за сутки. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Как рассказали аналитики сервиса, в Петербурге сейчас арендовать жилье на Новый год можно примерно за 4,5 тысячи рублей в сутки. В сравнении с прошлым годом, цена поднялась ориентировочно на 20%. В Москве одни сутки обойдутся в 4,9 тысячи рублей при росте за год в 13%, пишет ТАСС.

В Казани сутки проживания в Новый год обойдутся в такую же сумму, как и в Москве. Однако за год цены на аренду жилья в этом городе поднялись на 35%. Заметно выросли цены также в Сочи — 5 300 рублей (+66%), Нижнем Новгороде — 4 520 рублей ( -5%), Калининграде — 3 760 рублей (+7%).