Петербуржцы оценили 2022 год с точки зрения карьеры

Порядка 24% жителей Петербурга заявили, что с точки зрения карьеры 2022 год ничем не отличается для них от 2021. Около 12% заявили, что 2022 год проходил более спокойно, чем предыдущий. Показательно, что лишь 4% соискателей считают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже 2020-го года, когда в мире разыгралась пандемия коронавируса и был введен локдаун, сообщает портал по поиску работы hh.ru.

В целом по стране, с точки зрения карьерного роста, 47% опрошенных признались, что для них ничего не изменилось за год. Еще 5% сообщили, что их должность переформулировали, но по факту функционал остался прежним. Только 6% респондентов рассказали, что за этот год добились повышения.

Однако в то же время 5% заявили, что за уходящий год их понизили в должности, а 22% — оказались сокращены, рассказали аналитики сервиса. Среди разных регионов с сокращениями чаще всего сталкивались жители Москвы (28%), Московской области, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга (по 25%), а также Новосибирской области (24%).

Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга продолжит оказывать поддержку владельцам городскому бизнесу в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению социальной и экономической стабильности в городе.